Правительство разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бумажные паспорта транспортного средства, выданные до 1 ноября 2019 года, останутся действующими даже после полного перехода на выдачу электронных версий. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оформленный до 1 ноября 2019 года паспорт транспортного средства (или шасси) является действительным до того момента, пока сам собственник не поменяет его на электронный вариант.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2019 года планируется перейти на оформление паспортов транспортных средств только в электронном виде (ЭПТС). Их введение упросит различный виды операций с транспортными средствами - оформление, страхование, техосмотр и т.д. Кроме того, операции с ЭПТС дешевле. Так, госпошлина за выдачу и восстановление ЭПТС установлена в размере 600 рублей вместо 800 рублей за бумажный вариант, а внесение изменений оценено в 150 рублей против 350 рублей в бумажном варианте.

По данным оператора системы АО "Электронный паспорт", на сегодня в России выдано только 112 электронных паспортов.