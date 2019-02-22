Глава ФАДН считает недопустимым поднимать в школах темы, разобщающие народы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Исторические факты, которые формируют негативное представление о народах России и разобщают их, не должны быть темой обсуждения в школах. Об этом журналистам в пятницу сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, делясь мнением об учебном пособии по истории Крыма, который был подвергнут критике представителями крымских татар из-за сведений о коллаборационизме на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие для десятого класса по истории Крыма. Негативную реакцию совета вызвали приведенные в учебнике данные, касающиеся крымских татар во время Великой Отечественной войны. По мнению членов совета, авторы учебного пособия "совершенно безосновательно" утверждают, что численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек, и 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами.

"О подобных вещах нельзя говорить в школе. Исторические факты, которые нас разобщают и формируют негативное представление о целых народах в нашей стране, не имеют право на жизнь, - сказал Баринов. - Здесь просто нужен более жесткий контроль экспертного сообщества. Я считаю, что тема должна быть закрыта и забыта, не может целый народ отвечать за поступки отдельных своих представителей".

Ранее изложенные в учебном пособии сведения о крымских татарах раскритиковал депутат Госдумы Руслан Бальбек. На своей странице в Facebook он назвал данные из вышедшего недавно учебника "сомнительными рассказами" и напомнил, что крымские татары были реабилитированы. По его мнению, глава о коллаборационизме должна быть изъята или переписана.

В то же время сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что в вопросе с учебником больше политической составляющей. По его мнению, с точки зрения истории, изложенные факты поданы верно и изъятие учебника из-за политической точки зрения будет неверным решением.

Автор раздела, посвященного коллаборационизму, Сергей Юрченко, в сообщении, распространенном пресс-службой Крымского федерального университета, подчеркивал, что вызвавшее споры издание выполнено с соблюдением всех научных и методических канонов и поэтому оно может и должно использоваться в учебном процессе. Сведения, в нем изложенные, опираются на архивные данные и автор готов, чтобы они проходили любые экспертизы.