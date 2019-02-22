Депутата Ессентуков лишили мандата за попытку скрыть доходы

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Депутат Ессентуков Иван Мернов по обращению губернатора лишен мандата за попытку скрыть доходы, сообщает в пятницу Управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"Ессентукский городской суд подтвердил законность позиции губернатора в вопросе лишения муниципального депутата мандата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства", - говорится в распространенном управлением сообщении.

В декларации по итогам 2015-2017 годов депутат, который известен в городе как успешный предприниматель, не указал часть своих доходов от бизнеса, часть имущества и банковские счета, а также наличие кредита. Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура, после чего губернатор Владимир Владимиров инициировал его отставку. В конце 2018 года Ессентукская городская дума досрочно лишила Ивана Мернова депутатских полномочий.

Экс-депутат обратился с жалобой в суд, заявил о незаконности принятого решения, поскольку он якобы по уважительной причине отсутствовал в этот день на заседании думы. И 15 января в рамках мер предварительной защиты суд временно приостановил решение Думы об отстранении Мернова. Однако позже в суде выяснилось, что у экс-законодателя была возможность присутствовать на заседании, но он не воспользовался этой возможностью.

По информации Думы города, Мернов коренной ессентучанин 1969 года рождения, избирался по избирательному округу №1. С 1998 года является директором строительного предприятия "Стройдом", соучредителем нескольких предприятий города, занятых в благоустройстве и коммунальном хозяйстве. С 2004 года назначен на должность директора Муниципального предприятия "Ритуал". С 2005 года избирался депутатом Совета города Ессентуки третьего, четвертого и пятого созывов.