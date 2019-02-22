Число компетенций новгородского чемпионата WorldSkills вырастет к 2020 году в два раза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Новгородские власти намерены в 2020 году в два раза расширить число компетенций, по которым будет проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia, сообщила в пятницу первый заместитель губернатора региона Вероника Минина.

В этом году чемпионат рабочих профессий в Новгородской области проходил по 27 компетенциям.

"В 2017 году на региональном чемпионате было десять компетенций, в 2018 - 19 компетенций и в 2020 году мы себе поставили план - 54 компетенции. Здесь задача амбициозная, но мы заручимся поддержкой наших работодателей, руководителей колледжей, и мы это сделаем", - рассказала Минина на рабочей встрече по подготовке к Национальному финалу чемпионата WorldSkills Russia в 2021 году, который примет Великий Новгород.

По словам первого заместителя губернатора, регион уже начал вводить такие новые компетенции как "метрология", "аппаратчики химических технологий", "управление бульдозером".

Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. Субъект провел два региональных чемпионата и отборочные соревнования по компетенции "туризм". В 2018 году в национальном финале, который прошел на Сахалине, четыре участника новгородской команды удостоились наград за выдающиеся достижения.

Минина отметила, что до присоединения к движению система профессионального образования региона недостаточно финансировалась, обучение проходило по устаревшим программам и на старом оборудовании. "Мы не имели результатов на всероссийских мероприятиях профмастерства и 40% предприятий говорили о нехватке кадров, которые сегодня работают в экономике региона. В прошлом году губернатор области подписал грандиозный план, и за год сделано много: мы пополнили материальную базу наших колледжей, в этом году еще три колледжа участвуют в федеральном финансировании", - рассказала первый замгубернатора.

Подготовка к национальному финалу

Заместитель генерального директора WorldSkills Russia Карина Саликова отметила, что в скором времени в регионе должен появится штаб по подготовке к национальному чемпионату. По ее словам, помимо самой площадки для проведения соревнований, региону стоит озаботиться экскурсионными программами и местами в гостиницах. "Мест будет не хватать, и мы это видим уже сейчас в Казани (примет в 2019 годгу мировой чемпионат WorldSkills - прим. ТАСС). Казань - город-миллионник, и там даже есть нехватка мест - настолько большой ажиотаж", - отметила она.

Генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов призвал новгородские власти воспользоваться чемпионатом не только как площадкой, которая примет участников со всей со страны, но и сфокусироваться на его наследии. "Для Великого Новгорода это прекрасная возможность создать лучшую сферу подготовки кадров в регионе, чтобы отсюда не уезжали учиться, а наоборот, чтобы приезжали учиться сюда", - сказал он.

Гендиректор движения также посоветовал губернатору закрепить за каждым министром KPI (английская аббревиатура от "keyperformance indicators" - ключевые показатели эффективности) по достижениям сборной региона в WorldSkills. "За строительными компетенциями министерство строительства, информатизация - министерство связи и так далее. С одной стороны, это помогает с точки зрения межведомственного взаимодействия, а с другой стороны - создает возможность приблизить заказчика к кадрам", - отметил он.