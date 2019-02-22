Экотехнопарк в Саратовской области увеличит переработку мусора в 1,5 раза

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Энгельсский экотехнопарк (Саратовская область) планирует в марте увеличить переработку отходов в полтора раза - с 1 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн мусора в сутки. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор регионального оператора Саратовской области, филиала АО "Управление отходами" Михаил Андреев.

"Мы планируем уже к концу марта значительно увеличить работоспособность экотехнопарка: если сейчас в сутки перерабатывается порядка 1000 тонн отходов, то уже в марте этот объем вырастет до 1600 тонн в сутки", - сказал Андреев, добавив, что для достижения таких результатов экотехнопарк перейдет на круглосуточный режим работы.

По его словам, на комплексе установлены линии оптической сортировки ТКО (твердых коммунальных отходов), которые позволяют отсортировывать 20 видов вторсырья. "Энгельсский комплекс уникален тем, что это полуавтоматический комплекс, все вторсырье из общей массы мусора выбирают автоматы. Ручная досортировка используется только для разделения общего потока вторсырья на виды, например, пластиковые бутылки разных цветов", - пояснил Андреев.

Собеседник агентства отметил, что экотехнопарк работает на территории области четыре года, но только после появления регоператора начал перерабатывать мусор областного центра. Недавно экотехнопарк принял на обработку миллионный кубометр отходов из Саратова.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе 12 августа 2018 года. В зоне его деятельности проживают 1 млн 850 тыс. человек. Обслуживается 19 муниципальных районов и областной центр - Саратов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал проблему утилизации отходов одной из самых острых в стране. Для решения этой проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.