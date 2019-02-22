В Калининградской области предложили перевести школьные столовые на местную продукцию

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура предложила перевести столовые в школах и детских садах на продукцию от местных производителей. Предложение прозвучало в пятницу на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Я думаю, что целесообразно нам разработать в области меры по постепенному переходу на продукцию местных производителей питания в наших детских организованных коллективах. Когда мы смотрим, что мы кормим детей парагвайской говядиной или курицей непонятно откуда, я думаю, что это не совсем правильно. У нас есть вполне нормальная база, и это тоже будет одной из форм поддержки сельхозпроизводителей [региона]", - сказала Бабура.

Губернатор области Антон Алиханов согласился с мнением руководителя управления и поручил провести такую работу профильным ведомствам.

"С этим [предложением] сложно не согласиться <...> Мысль совершенно правильная, и я дал поручение поработать более предметно", - сказал глава области, комментируя инициативу журналистам.

"У нас большие объемы [производства] и по свинине, и по курице, и по яйцу, по другим видам продукции. Мы не можем обязывать [учреждения закупать у определенных производителей], но есть инструменты - закупочные сессии и так далее, которые нам позволят представить своего производителя для тех компаний, которые занимаются организацией питания в школах", - сказал он, заметив, что поставки местных продуктов могут быть более выгодными для покупателей за счет снятия логистических издержек.