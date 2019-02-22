Шесть объектов отреставрируют в Ярославской области к 200-летию со дня рождения Некрасова

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Шесть объектов литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова "Карабиха" в Ярославской области будут отреставрированы к празднованию 200-летия со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил директор музея-заповедника Андрей Ивушкин.

"Из тех объектов, которые необходимо реставрировать, выбрано шесть, это объекты первоочередной важности - усадьба в Грешневе и школа в Аббакумцеве, на них сейчас уже изготовлена проектно-сметная документация, проходит госэкспертиза, можно приступать к реставрированию. Также это объекты в самой Карабихе (село) - западный флигель, большой дом, винный склад, оранжерея", - сказал Ивушкин.

По его словам, на территории музея-заповедника увеличатся экспозиционные площади. "Например, в западном флигеле откроется литературная экспозиция, концепцию, которой мы уже сделали", - добавил Ивушкин.

Региональный организационный комитет по подготовке к празднованию 200-летия с рождения Некрасова был создан в Ярославской области в 2017 году. Указом президента РФ 200-летие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне.

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.