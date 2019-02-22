Беглов: все структуры власти Петербурга должны быть представлены в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что намерен способствовать тому, чтобы все органы власти города были представлены в соцсетях.

"Мы взяли курс на открытое правительство, и должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться. Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы. Для нас это очень важно, и я буду всячески способствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены "ВКонтакте", - приводит пресс-служба городского правительства слова Беглова на встрече с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым в офисе соцсети "ВКонтакте".

Беглов также обсудил с ректором ИТМО вопросы поддержки одаренных школьников и молодежи, дальнейшее сотрудничество города и вуза в области IT и интернет-технологий. В частности, врио губернатора отметил Открытую олимпиаду ИТМО для школьников 7-11 классов, желающих поступить в университет. Она дает возможность получить за индивидуальные достижения дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

"Временно исполняющий обязанности губернатора учредил спецприз для финалистов олимпиады ИТМО. Финал олимпиады пройдет 7 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждалось, в том числе, строительство инновационного центра "ИТМО Хайпарк". На его реализацию из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 4,5 млрд рублей, также предусмотрено и федеральное финансирование.

Губернаторы в соцсетях

Ранее сообщалось, что ряд глав российских регионов завели себе аккаунты в популярных соцсетях. Профили некоторых из них уже пользуются большой популярностью среди пользователей. Например, у главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова 190 тыс. подписчиков в Instagram и 12 тыс. в "ВКонтакте". Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично занимается своим аккаунтом в Instagram, где в прямом эфире отвечает на вопросы жителей.

Администрация Санкт-Петербурга представлена в социальных сетях "ВКонтакте", Twitter, Facebook.