В Калининградских школах проведут уроки об опасности весенних палов травы

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил провести в школах региона специальные уроки об опасности поджогов прошлогодней травы. О необходимости проведения таких занятий глава региона заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства области, говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте.

"Рассказать детям, к чему могут привести поджоги [сухой прошлогодней травы], и что за них существует ответственность. Потратить 15 минут от урока во всех классах на разъяснения", - подчеркнул губернатор, отметив, что главная задача в борьбе с палами - "предотвращать, привлекать к ответственности и наказывать поджигателей".

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области рассказали в пятницу ТАСС, что в этом году сезон пала травы в связи с теплой погодой начался довольно рано, первые случаи ее поджога были зарегистрированы в середине февраля. В минувшую субботу трава на площади около гектара полыхала в окрестностях поселка Прибрежный Гурьевского городского округа, пожарным удалось предотвратить угрозу огня жилым домам.

"За минувшие сутки на территории области было зафиксировано уже пять случаев возгорания прошлогодней растительности в четырех муниципалитетах, с начала года их отмечено 12", - сказал представитель пресс-службы.

По данным ведомства, в 2018 году пожарно-спасательные подразделения МЧС России 1218 раз выезжали на тушение сухой травы в Калининградской области. Общая площадь возгорания превысила 1500 га.