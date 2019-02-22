Экологи идентифицировали трех барсов, снятых фотоловушками на плато Укок на Алтае

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Ученые смогли идентифицировать трех барсов, снятых фотоловушками в ходе экспедиции на территории плато Укок в Республике Алтай. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"На плато Укок, по имеющимся данным, обитает пять снежных барсов", - сказали сотрудники пресс-службы. По их словам, первая группа исследователей, которая ведет ежегодные полномасштабные учеты, вернулась из полевой экспедиции. "Семь из 11 фотоловушек зафиксировали проходки ирбисов, трех из них удалось идентифицировать по пятнам. Остальные снимки не пригодны для идентификации", - уточнили в WWF.

В объектив замаскированной фотокамеры попали самка и два известных ранее самца. По мнению ученых, результаты мониторинга доказали, что снежные барсы находятся на плато Укок практически круглый год и охране этих животных необходимо уделить больше внимания.

Во время экспедиции было также протестировано мобильное приложение по учету снежного барса, разработанное в 2018 году по инициативе WWF. Благодаря ему данные об ирбисах и координаты камер оперативно заносятся в базу данных.

В нынешнем году учет снежных барсов начался в середине февраля. Полевые экспедиции проходят в основных местах обитания этих животных - в республиках Алтай, Тыва и Бурятия. На этой неделе стартовала вторая экспедиция в Сайлюгемском национальном парке. В Горном Алтае работа продолжится в местах обитания барсов в долине реки Аргут, на Сайлюгемском хребте, а потом - на хребте Чихачева в Алтайском биосферном заповеднике, в природном парке Ак-Чолушпа, на Южно-Чуйском хребте.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории "уязвимый вид", он остается одним из самых малоизученных видов кошачьих в мире. До сих пор не известна точная численность ирбисов. По данным WWF, на планете обитает около 4 тыс. особей, в России - не более 70-90, подтвержденных - примерно 50 особей, из которых около 30-40 в Горном Алтае. Ирбис считается самым высокогорным представителем семейства кошачьих, средняя высота его обитания составляет 1,5 - 4 тыс. метров над уровнем моря.