CNN: владельца американского ФК New England Patriots обвинили в склонении к проституции

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Обвинения в склонении к проституции предъявлены в пятницу владельцу профессионального американского футбольного клуба New England Patriots Роберту Крафту. Как сообщила телекомпания CNN, 77-летний владелец клуба, завоевавшего в прошлом сезоне приз "Супербоул", оказался среди более чем 20 лиц, против которых выдвинуты обвинения по итогам полицейской операции.

"Ему предъявлены обвинения, однако он не был арестован", - привела телекомпания слова представителя полиции города Джупитер (штат Флорида) Кристин Ратлер.

Представитель владельца клуба заявил телекомпании, что "утверждения о причастности Роберта Крафта к каким-либо противозаконным действия категорически отвергаются", и отказался от дальнейших комментариев.

По данным журнала Forbes, клуб New England Patriots оценивается в $3,8 млрд, этой второй по стоимости клуб в Национальной футбольной лиге США, который уступает по этому параметру лишь клубу Dallas Cowboys. Крафт стал владельцем клуба в январе 1994 года, с тех пор клуб 10 раз выходил в финал "Супербоул" и шесть раз одерживал победу. Крафт также занимает пост главного управляющего холдинга The Kraft Group, владеющего, в частности, компанией International Forest Products.