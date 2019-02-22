СПЧ обратился в МВД и прокуратуру из-за срыва показа фильма "Праздник" в офисе "Мемориала"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке в связи со срывом активистами движения SERB показа фильма Алексея Красовского "Праздник" в офисе правозащитной организации "Международный Мемориал". Об этом сообщается в пятницу на сайте Совета.

"20 февраля в офисе правозащитной организации "Международный Мемориал" в Москве радикалы сорвали показ фильма Алексея Красовского "Праздник". Около 20 человек ворвались в здание и помешали презентации", - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, вызванные организаторами кинопоказа полицейские, "добирались на место происшествия почти час, никаких задержаний по данному поводу не производилось".

"Совет обеспокоен тем, что данный случай подчеркивает устойчивую негативную тенденцию, сложившуюся в России в последние годы, когда ряд группировок, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, проводят безнаказанные публичные акции, унижая мастеров искусства, оскверняя плоды их творческого труда", - говорится в заявлении СПЧ. Подобные акции, полагают правозащитники, "раскалывают общество, порождают взрывоопасные настроения агрессии, нетерпимости, поиска врагов".

"Совет полагает, что в связи с недавней декриминализацией экстремистских преступлений, связанных с высказываниями, правоохранительным органам принципиально важно сосредоточиться на противодействии экстремизму, связанному с такого рода насильственными акциями. Поэтому СПЧ попросил МВД России и Генеральную прокуратуру РФ провести проверку по факту инцидента в офисе "Мемориала", - говорится в сообщении.

О фильме "Праздник"

Действие ленты "Праздник" происходит в блокадном Ленинграде, что стало поводом для обсуждения в обществе. Картина рассказывает про семью, которая живет "на особом положении" и собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга запросила сценарий фильма, а также видеоматериалы для проведения проверки. Кроме того, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак требовал от Минкультуры РФ не выдавать прокатное удостоверение картине. Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда отмечал, что фильма пока не видел и не может судить о нем. Позднее он сказал ТАСС, что ведомство готово рассмотреть заявку на прокатное удостоверение, если она будет направлена.