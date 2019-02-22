"Единая Россия" планирует обучать пенсионеров защите от мошенников в интернете

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Активисты партии "Единая Россия" планируют запустить проект по обучению пенсионеров компьютерной грамотности, чтобы защитить их от интернет-мошенников, сообщил в пятницу на конференции севастопольского отделения партии депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Пожилых людей будем обучать [безопасному использованию интернета], потому что мошеннические действия в их отношении имеются. Особенно с повышением компьютерной грамотности", - сказал Боярский.

Он уточнил, что у партии уже есть опыт в организации подобных курсов. Семинары по интернет-безопасности проводятся для разных категорий россиян, в том числе школьников, их учителей и родителей. Помогают в организации курсов партнеры, в том числе Лаборатория Касперского, специализирующаяся на разработке защит для компьютерных систем. Часть программ проводится в онлайн-режиме.

Депутат добавил, что для поддержки подобных инициатив и других социальных проектов в регионах страны созданы Центры гражданских инициатив. "Партия имеет колоссальный административный и человеческий ресурс, но недостаточно целенаправленно работает с некоммерческим сектором <…> [В таких центрах] мы предлагаем методическую, административную, юридическую поддержку при сопровождении на гранты", - пояснил он.