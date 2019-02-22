В УПЦ сообщили о захвате раскольниками храма в Волынской области

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники непризнанной церковной структуры Украины захватили храм Святого Николая Чудотворца в селе Жидичев Волынской области. Об этом в пятницу сообщил глава пресс-службы Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Точинский.

"Днем эти люди срезали замки, хотя их в окружении держала полиция, можно сказать, что они препятствовали работе полиции. Когда они зашли внутрь - начали проводить какую-то инвентаризацию, а чуть позже присоединились студенты духовной семинарии УПЦ Киевского патриархата. Нас во внутрь до сих пор не пускают", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Накануне, как отметил Точинский, в храме украинские раскольники провели территориальные собрания о переходе прихода в так называемую Православную церковь Украины, после чего около 70 человек начали штурм храма. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

На Украине обострилась межрелигиозная обстановка, участились акты вандализма и порчи имущества церквей после создания в стране новой церковной структуры - Православной церкви Украины. С 2014 по 2016 годы радикалы захватили 40 храмов канонической Украинской православной церкви.