Традицию полуденного выстрела возобновили в Петропавловске-Камчатском

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Традиция полуденного выстрела возрождена в субботу в Петропавловске-Камчатском, сообщил ТАСС официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Традиция на постоянной основе торжественно возрождена в День защитника Отечества. Для этого на площадке около Морского собора в Петропавловске-Камчатском установили две буксируемые гаубицы Д-30, одна из них будет резервной", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что в субботу, 16 февраля, в полдень по местному времени (3:00 мск), тихоокеанцы произвели первый пробный выстрел.

По его словам, впервые полуденная пушка стала стрелять в Петропавловском порту в 1827 году, но официальное право производства такого выстрела камчатская столица получила в бытность военным губернатором Василия Завойко. Во время англо-французской интервенции 1854 года артиллерийский выстрел, по которому отчитывалось точное местное время, производился с мыса Сигнальный.

В 1954 году камчатский облисполком рассматривал вопрос о восстановлении полуденного выстрела. В то время по согласованию с краевым руководством военные моряки производили выстрел с территории базы эскадренных миноносцев в поселке Завойко, откуда стреляла 45-миллиметровая сигнальная пушка. Но по ряду причин, отметил Воскресенский, этот церемониал просуществовал совсем короткий промежуток времени.