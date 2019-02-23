Торжественное открытие гонки на собачьих упряжках "Берингия" состоялось на Камчатке

ТАСС, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019" состоялось в субботу в Петропавловске-Камчатском. Одним из ярких моментов праздника стало награждение юных каюров, победителей гонки "Дюлин" - пролога "Берингии", которые получили в подарок щенков сибирского хаски, сообщает корреспондент ТАСС.

Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Гонка "Дюлин" прошла в четверг, в ней приняли участие 68 юных каюров. Технический старт "Берингии" назначен на 3 марта.

"Берингия" - это не только соревнования мужественных и смелых людей. "Берингия" - это уникальная традиция, которую мы любим и очень гордимся", - сказал на церемонии открытия "Берингии" губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Всего в гонке-прологе и основной гонке "Берингии-2019" примут участие 39 каюров из Камчатского края, Москвы, Хабаровска, Карелии и Швейцарии.

После торжественных слов и поздравлений состоялось награждение победителей детской гонки "Дюлин". Три победителя детской гонки получат главные призы - щенков сибирского хаски. Также победители с 1 по 5 места получили денежные призы. Всем участникам гонки "Дюлин" вручены призы и подарки.

Гигантская икринка и тематические открытки

На входе в биатлонный комплекс, где проходят торжественные мероприятия, гостей встречает павильон в виде огромной икринки. Конструкция высотой почти пять метров и диаметром около 4 метров, украшенная более 12 тыс. оранжевых пайеток, уже успела побывать во Владивостоке и Москве. В 2018 году этот павильон представлял Камчатку на Восточном экономическом форуме в Приморье и Днях Дальнего Востока в столице. Теперь он представляет туристические возможности для гостей открытия "Берингии".

"Ежегодно на гонку приезжают жители из других субъектов страны, иностранные гости, и, конечно, это большой праздник для жителей Камчатки. С оглядкой на все это мы разработали концепцию павильона. Здесь все желающие смогут получить информацию о достопримечательностях Камчатки, узнать о новых и уже существующих маршрутах, взять необходимую для дальнейшего планирования отдыха печатную продукцию", - процитировала пресс-служба краевого правительства руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатки Елену Стратонову.

Перед зоной развлечений установлены ледяные скульптуры по тематике "Берингии". Их создали чемпионы Харбинских соревнований по изготовлению ледовых скульптур. На площадку "Берингии" приземлились два вертолета с символикой праздника.

Отдельный сюрприз для гостей праздника подготовили представители туристической индустрии. Они предлагают свои туры со специальной скидкой. Возле павильона организовали фотозону в виде вулкана и собачьей упряжки, где любой желающий может сфотографироваться на память. На сцене проходит викторина на знание особенностей "Берингии", самых эрудированных гостей праздника ждут подарки.

Для жителей и гостей полуострова подготовили насыщенную программу с выступлением творческих коллективов, различными площадками и зонами активности, ведущим праздника стал Валдис Пельш. Для того чтобы зрители не замерзли, организаторы установили специальные палатки для обогрева, в них разместили выставку, посвященную "Берингии". А в палатке "Почты России" можно не только согреться, но и бесплатно отправить открытки родным и близким в любую точку мира. Специально для "Берингии-2019" подготовили серию из 6 открыток, посвященную национальной гонке на собачьих упряжках.

Хорошее настроение гостям и участникам создают десятки волонтеров с подушками-лапами на руках. Отдельно оборудовали теплую зону для детей. Здесь проходят мастер- классы, где ребята могут сделать сувениры: свечу-вулкан, деревянные игрушки в виде хаски, снегиря, снеговика, вулкана. А в игровой зоне гости праздника могут сразиться с семьей и друзьями в настольные игры. Вечером зрителей ждет выступление арт-группы "Soprano Турецкого".

О гонке

2 марта состоится праздник, посвященный старту гонки в селе Эссо. Технический старт "Берингии" назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта, но дата финиша может быть перенесена в зависимости от погоды. Согласно утвержденному в конце января маршруту, участникам предстоит преодолеть 1343 км.

"Говоря о маршруте гонки "Берингия", мы никогда не называем точных цифр и даты финиша. У нас по пути много рек и вулканов, поэтому никогда нельзя сказать точно, за сколько дней мы пройдем гонку и сколько она составит километров. Температура на маршруте может меняться кардинально в течение суток, и это - одна из удивительных особенностей "Берингии", - процитировали в пресс-службе краевого правительства слова заместителя руководителя гонки Артема Чернова.

Маршрут 2019 года разделен на 16 этапов. Самый протяженный из них - первый этап: село Эссо - река Чаба - село Хайрюзово. Каюрам предстоит за сутки пройти 210 км. Самым коротким этапом станет путь из села Усть- Хайрюзово в село Ковран, на котором расстояние между контрольными пунктами составляет 17 км.

В поселках Палана и Оссора участники будут отдыхать сутки. Районные власти подготовили большую программу к встрече берингийцев. Однако, отметили организаторы, если погода преподнесет сюрприз, маршрут будет изменен, и участникам гонки придется пройти через контрольный пункт "Еловка".

Ранее сообщалось, что призовой фонд гонки в этом году составит 11 млн рублей. Несмотря на то, что эта гонка на 700 км короче рекордной "Берингии" 2018 года, призовой фонд остался прежним, и премии за призовые места остаются неизменными с 2014 года. Победитель гонки получит 3 млн рублей, за второе и третье места положены соответственно 2 млн и 1 млн рублей.

Участники, не вошедшие в тройку победителей, также получат денежные награды. Предусмотрены призы в номинации "За верность традициям Севера". Также в этом году будет введена номинация "За национальный колорит" в размере 150 тысяч рублей.