Власти Хайнаня к 2020 году запретят использование неразлагаемого пластика

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация островной китайской провинции Хайнань к 2020 году намерена наложить запрет на использование в регионе неразлагаемых пластиковых изделий, в частности пакетов и одноразовой посуды. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

При этом к 2025 году, уточняет "Синьхуа", Хайнань полностью запретит их производство и продажу. Администрация провинции намерена не только постепенно закрыть местные производства пластиковых изделий, но и запретить ввоз такой продукции из других регионов Китая. Также будет разработан план по обеспечению поставок на Хайнань альтернативной продукции.

Как сообщил глава регионального управления по защите окружающей среды Дэн Сяоган, слова которого приводит "Синьхуа", "для реализации поставленной цели в провинции в полной мере активизированы научно-исследовательские работы в области применения биоразлагаемого пластика".

Ранее власти Китая заявили о намерении превратить Хайнань к 2025 году в "международный центр туризма и потребления". В 2018 году остров посетили 76 млн китайских и иностранных туристов.

Как заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин, решение экологической проблемы и защита окружающей среды является одной из трех "главных битв Китая" наряду с предотвращением финансовых рисков и борьбой с бедностью.