Посол РФ в Армении возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Военное сотрудничество Армении и России является гарантией безопасности двух стран, а также региона в целом. Такое заявление в ходе брифинга в субботу сделал посол России в Армении Сергей Копыркин после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в связи с Днем защитника Отечества.

"Союзнические отношения Армении и России являются гарантией безопасности наших двух стран, гарантией безопасности в регионе. В Армении действует 102-я российская военная база, российские пограничники участвуют в охране армянской границы, и это важный вклад России в безопасность Армении", - отметил глава российской дипломатической миссии.

Посол добавил, что "Армению и Россию связывают очень тесные сотруднические отношения, а история ВС России неразрывно связана и с историей армянского народа". "Совместные программы военного сотрудничества между Арменией и Россией реализуются постоянно. Это и служба на границе, и совместные учения, представители военных ведомств находятся в очень тесных повседневных контактах", - напомнил Копыркин.