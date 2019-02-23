Глава минобороны Монголии принял участие в возложении венков к мемориалу советским воинам

ПЕКИН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Руководство министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Монголии, представители местной общественности и российской диаспоры, дипломаты РФ и Белоруссии в Улан-Баторе приняли участие в дружественных мероприятиях по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщило в субботу корреспонденту ТАСС посольство России в Монголии.

В частности, в Улан-Баторе состоялась церемония возложения венков к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан, а также к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Были исполнены государственные гимны двух стран, выстроен почетный караул.

"Дорогие граждане Монголии, хотелось бы поблагодарить вас за внимание и за тот теплый прием, который мы сегодня чувствуем в вашей стране. Мы отмечаем 23 февраля - День защитника Отечества, этот праздник традиционно дорог и любим русскими людьми, вместе с нами здесь и наши монгольские друзья", - заявил на церемонии военный атташе посольства РФ в Улан-Баторе полковник Геннадий Сулимук.

Он подчеркнул, что возложение венков с участием министра обороны Монголии Нямаагийн Энхболда, заместителя главы военного ведомства Тогоочийн Дуламдоржа - важное событие и что российская сторона благодарна им за такое внимание. "Все руководство Генерального штаба Вооруженных сил Монголии сегодня было вместе с нами, поэтому хочется вам сказать за это огромное спасибо", - отметил Сулимук.

Россия и Монголия традиционно уделяют пристальное внимание двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере, в частности, в последнее время был увеличен набор монгольских военнослужащих для обучения в РФ как на льготной, так и на безвозмездной основе. Стороны проводят ежегодные совместные военные учения "Селенга", на которых отрабатываются способы и приемы борьбы с незаконными вооруженными группами и террористами. Как неоднократно отмечали представители ВС России, монгольские военнослужащие достойно демонстрируют свои профессиональные навыки на учениях и в международных армейских играх - в танковом биатлоне, снайперском деле, при организации полевой кухни.