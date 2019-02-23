В Литве состоялось возложение цветов к могилам советских воинов

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Возложение венков и цветов к могилам советских воинов состоялось в Вильнюсе и других городах Литвы в субботу по случаю отмечаемого в России Дня защитника Отечества.

Торжественная церемония прошла у Воинского мемориала на Антакальнисском кладбище. В ней приняли участие члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, объединений ветеранов Советской армии, представители общественности, посольств России и Белоруссии.

Как отметил посол РФ в Литве Александр Удальцов, люди приходят к Воинскому мемориалу не раз и не два в год, в том числе в День защитника Отечества, по зову сердца. "Мы в долгу перед теми, кто покоится здесь. Чувство ответственности перед ними, перед сохранением исторической справедливости сегодня особенно важно", - сказал дипломат. "Необходимо сделать все, чтобы больше никогда люди не смотрели друг на друга через прицел оружия. Сохранение мира является первостепенной задачей", - подчеркнул Удальцов.

"Без подвига советского воина-освободителя, очистившего мою родину от фашисткой нечисти, не было бы сегодня свободной Литвы", - отметил председатель Республиканской организации ветеранов Юлюс Декснис.

На мраморные плиты мемориала возложили красные гвоздики. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тыс. воинов третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в литовской земле покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.