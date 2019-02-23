Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Члены коллегии Минобороны России во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества, сообщили в субботу в военном ведомстве.

"Сегодня члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации - члены коллегии Министерства обороны и ветераны", - сообщили в Минобороны.

Присутствующие на церемонии почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

В военном ведомстве отметили, что 23 февраля во всех гарнизонах ВС РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.