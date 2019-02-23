Акцию "Есть такая профессия - Родину защищать!" в Калининграде посетили 5 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, развернутый в День защитника Отечества на площадке Музея Мирового океана в Калининграде, посетили более 3 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Балтийского флота, выступившего организатором праздничной информационно-агитационной акции "Есть такая профессия - Родину защищать!".

По информации замдиректора Музея Мирового океана Алексея Буданова, мероприятия в рамках акции - выставки, концерты флотских артистов - в общей сложности посетили около 5 тыс. человек.

"Из более 3 тыс. посетителей выездного мобильного пункта отбора на военную службу 200 человек прошли первичное профессиональное психологическое тестирование на специальном аппаратном комплексе. По итогам его, оценив результаты тестирования и собственные возможности, более 50 человек заявили о желании стать военнослужащими-контрактниками и подали первичные документы", - рассказал представитель пресс-службы.

Будущих кандидатов на службу по контракту пригласили прийти в областной пункт отбора. Всем им предстоит пройти углубленное медицинское обследование, продемонстрировать уровень физической подготовки, после чего и решится - готовы ли они стать профессиональными военнослужащими, нести службу на кораблях и в береговых частях флота, отметили в пресс-службе.

Будущие контрактники посетили выставку вооружения из соединений и воинских частей армейского корпуса и ПВО Балтийского флота. На ней представлены реактивная система залпового огня "Град", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 82-мм миномет "Поднос", пулемет "Печенег", бронетранспортер БТР-82А а также различные машины связи и управления. Там же экспозиция с образцами военной формы одежды, новейшей экипировкой военнослужащих и различными спасательными средствами.

Торжественные мероприятия прошли в это день также в главной военно-морской базе Балтийского флота - Балтийске. Принявшие участие в них командующий флотом адмирал Александр Носатов, губернатор области Антон Алиханов, главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев, ветераны Великой Отечественной войны, представители национально-культурных автономий, политических партий, молодежных организаций региона области, жители Балтийска возложили гирлянду Славы и цветы на мемориале советским воинам, павшим в апреле 1945 года при штурме крепости Пиллау (нынешний Балтийск). В музее истории Балтийского флота состоялось чествование и вручение знаков юнармейцев 30 новым членам всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".