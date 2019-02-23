В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20 млн

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 25,9 млн канадских долларов ($20 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 6, 31, 33, 34, 43, 44 и 46. Бонус-число - 22", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Британская Колумбия, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В последний раз столь крупный джекпот в Канаде был отмечен в начале февраля, когда житель провинции Онтарио выиграл в другую национальную лотерею "6 из 49" 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.