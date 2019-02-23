В регионах Поволжья прошло празднование Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более тысячи нижегородцев выстроились 23 февраля в фигуру огромной звезды, в Казани в торговом центре играл военный оркестр, а в Ижевске около 80 водителей составили из автомобилей автомат Калашникова. Флешмобами и торжественными акциями отпраздновали жители регионов Приволжского федерального округа (ПФО) День защитника Отечества.

В Ижевске 23 февраля вспомнили легендарного конструктора Михаила Калашникова. В честь 100-летия создателя всемирно известного автомата, а также по случаю праздника около 80 водителей в ночь на субботу выстроили из автомобилей фигуру автомата Калашникова. Флешмоб прошел на площадке торгового центра "Новый дом".

"Ижевск - родина автомата Калашникова, здесь любят и ценят Михаила Тимофеевича [Калашникова]. Фигуру из автомобилей собирали часа три, получилось красиво", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. Собеседник отметил, что акцию организовали житель Ижевска Ярослав Фокеев и директор фонда "ИГГС" Анастасия Ячменькова, к флешмобу также подключились сотрудники ГИБДД. "[Участвовало] три машины ГИБДД, одна - как курок, вторая - как мушка, третья вылетала, как пуля", - отметил он.

Днем в Ижевске прошли военно-патриотические акции "Однополчане" и "Армейский рубеж". Первая объединила солдат запаса под флагами различных видов войск, вторая - позволила всем желающим пройти курс молодого бойца и полосу препятствий. В Армейском павильоне гости праздника смогли посетить выставку оружия и элементов военного обмундирования, а также научиться собирать и разбирать автомат Калашникова.

Живая звезда

Нижегородцы в День защитника Отечества выстроились в фигуру огромной звезды. Во флешмобе приняли участие около тысячи человек, "живую звезду" снимал квадрокоптер. "Теперь живая открытка отправится во все уголки России", - сообщается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".

В этот же день на набережной Гребного канала гости праздника увидели военно-историческую реконструкцию "Между прошлым и будущим", был воссоздан фрагмент Рогачевско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта, проведенной в феврале 1944 года под командованием генерала армии Константина Рокоссовского. На набережной прошли показательные выступления спецназа МВД "Гром", работала выставка боевого стрелкового оружия, полевая кухня и фотозона.

Оркестр в торговом центре

Казань встретила праздник с музыкой: военный оркестр управления Росгвардии по Татарстану устроил концерт ко Дню защитника Отечества в одном из торговых центров города, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В вестибюле первого этажа музыканты исполнили песню "Катюша", марш "Прощание Славянки" и другие композиции. От имени коллектива управления Росгвардии по региону посетителей торгового центра поздравил военный дирижер, майор Владимир Кравчук. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в Instagram: на его странице в социальной сети появилась видеозапись, где хор суворовцев исполняет композицию "Служить России".

В Кирове в День Защитника Отечества решили устроить фото-флешмоб: на официальной странице регионального правительства соцсети "ВКонтакте" появились армейские фотографии сотрудников министерств, инициативу подхватили и некоторые кировчане, разместив на своих страницах фотографии армейских будней. Днем на Театральной площади прошли традиционные соревнования среди юных картингистов, приуроченные к Дню защитника Отечества, в них приняли участие 45 спортсменов, в том числе из соседних регионов.

Жителей Саранска 23 февраля приняли участие в общегородском Дне Здоровья. На нескольких площадках города прошли спортивные соревнования и молодежные забавы, состязания в "беге по минному полю", метании гранаты, футболе на снегу. Гостей угощали чаем и кашей с полевой кухни.

Юные армейцы

В Самаре к Дню защитника Отечества приурочили самое массовое в регионе вступление школьников в ряды Юнармии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Юнармейскую присягу приняли 350 школьников. Учащиеся произнесли клятву, пообещав соблюдать устав движения, защищать слабых и помогать тем, кто нуждается в помощи, быть верными юнармейскому движению", - отметили в пресс-службе, уточнив, что на сегодняшний день в регионе 2840 школьников входят в состав Юнармии.

Во многих городах в этот день прошли торжественные акции с возложением цветов к монументам боевой и трудовой славы. В них приняли участие ветераны и труженики тыла, участники локальных войн и военных конфликтов, представители силовых структур и органов власти.