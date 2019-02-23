Более 30 тыс. мешков продуктов раздал фонд Ахмата Кадырова в день 75-летия ссылки чеченцев

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал более 30 тыс. мешков муки, сахара и сладостей в день 75-летия депортации чеченского народа в Чечне и Дагестане. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова организовал масштабную благотворительную акцию, посвященную 75-летию ссылки чеченского народа. В этой связи в Чеченской Республике и Республике Дагестан было роздано 30 тыс. мешков муки, сахара, а также пакеты с курами, медом и другими продуктами питания", - написал Кадыров.

"Мы помним и никогда не забудем трагические события, произошедшие в судьбе чеченского народа", - пишет Кадыров. "Выселение чеченского и других народов стало вопиющим преступлением против ни в чем не повинных женщин, детей, стариков, а также тех, кто доблестно сражался в рядах Красной Армии за мир и целостность страны, считая СССР своей Отчизной и Родиной. Сегодня мы можем смело утверждать, что реабилитация репрессированных народов восстановила историческую справедливость. Поэтому в будущем мы должны сделать все возможное, чтобы на долю нашего народа не выпали такие суровые испытания",- добавил глава Чечни.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".