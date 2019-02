AP: суд в США определил сумму залога для освобождения Ар Келли в размере $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Сумма залога для освобождения из-под стражи до суда американского певца Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), обвиняемого в сексуальном насилии, составляет $1 млн. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, сумму залога определил судья округа Кук (штат Иллинойс) Джон Фитцджеральд Лайк. Он пояснил, что общая сумма складывается из $250 тыс. за каждую из женщин, обвинивших музыканта в насилии.

Прокурор штата Иллинойс в округе Кук Ким Фокс в пятницу объявила, что "Роберт Келли обвиняется в сексуальном насилии с отягчающими вину обстоятельствами по отношению к четырем жертвам". Их имена не раскрываются, а возраст на момент инкриминируемых музыканту деяний составлял от 13 до 17 лет. По данным прокуратуры, Келли, чтобы добиться своего, прибегал к силе или угрозам ее применения.

Прокурор Фокс в субботу на пресс-конференции уточнила, что в распоряжении органов правопорядка имеются видеозаписи эпизодов насилия. "Одна из жертв на видео несколько раз повторяет, что ей 14 лет", - отметила Фокс. Адвокат певца Стив Гринберг назвал обвинения ложными.

52-летний темнокожий уроженец Чикаго Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную специально для "короля поп-музыки" Майкла Джексона.