СМИ: умер режиссер Стэнли Донен

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Стэнли Донен, известный по музыкальному хиту "Поющие под дождем" (Singin' in the Rain, 1952), скончался в США в возрасте 94 лет. Об этом в субботу сообщила газета Chicago Tribune.

Ее сотрудник, кинокритик Майкл Филлипс сослался на одного из сыновей режиссера - Марка Донена - в качестве источника информации. "Подтверждено одним из сыновей этим утром: режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Он с актером Джином Келли подарили миру "Увольнение в город" (On the Town, 1949), "Поющие под дождем", "Семь невест для семи братьев" (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), "Шарада" (Charade, 1963) и "Двое в пути" (Two for the Road, 1967). Огромный, часто неоцененный талант", - написал Филлипс на своей странице в Twitter.

Как уточняется в публикации газеты, режиссер умер в четверг. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Начинавший свою карьеру в качестве танцора, а затем ставший хореографом и режиссером Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще семнадцати. По оценке критиков, его работы отличали качественный сценарий, безупречный вкус и стиль, особенно при монтаже, в выборе музыкального сопровождения и костюмов. Однако режиссер не добился широкой известности и громкой славы, которые снискали такие актеры из его фильмов, как Джин Келли и Джордж Эбботт. Донен был удостоен двух престижных наград: "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2004) и кинопремии "Оскар" (1998).