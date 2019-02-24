NYT: умер японовед и переводчик Дональд Кин

ТАСС, 24 февраля. Японовед и переводчик Дональд Кин умер в воскресенье в Токио в возрасте 96 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на администратора образовательного центра Кина.

По ее данным, причиной смерти Кина стала сердечная недостаточность. За свою карьеру он стал автором около 30 переводов художественных произведений на японский язык и 25 переводов с японского на английский. Во время Второй мировой войны Кин переводил перехваченные японские документы в Перл-Харборе, а также допрашивал заключенных в Окинаве.

В 1990-е годы он опубликовал около 25 книг на английском и 30 - на японском языках, в том числе переводы классических и современных писателей. Кин переводил произведения писателя Юкио Мисимы, а также написал биографию императора Мэйдзи.

В 2011 году Кин, ставший почетным профессором Колумбийского университета, переехал в Японию, а в 2013 году усыновил своего ученика, 62-летнего Сейки Кина. Он стал первым иностранцем, получившим в 2008 году Орден культуры от японского правительства за значительный вклад в развитие японского искусства, литературы и культуры.