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Медведев поздравил гендиректора НПО "Алмаз" с 60-летием

Премьер-министр отметил, что Геннадий Бендерский внес неоценимый вклад в разработку и внедрение в производство современных радиолокационных средств ПВО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием генерального директора научно-производственного объединения "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина Геннадия Бендерского, отметив вклад ученого в укрепление обороноспособности страны. Телеграмма размещена на сайте правительства РФ в воскресенье.

"Выдающийся конструктор, ученый, талантливый инженер-физик, вы многое сделали для укрепления обороноспособности нашей страны", - говорится в поздравлении. Премьер подчеркнул, что Бендерский внес "неоценимый вклад в разработку и внедрение в производство современных радиолокационных средств ПВО, а также систем и комплексов управления воздушным движением, которые не имеют аналогов в мире".

НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина было основано в 1947 году. Ныне предприятие является ведущим разработчиком зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. Оно сохраняет и приумножает традиции, а также с успехом внедряет в производство инновационные технологии.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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