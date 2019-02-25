В Восточной Гуте завершается восстановление фармацевтического завода "Тамико"

ДАМАСК, 25 февраля. /ТАСС/. Строители завершают восстановление фармацевтического завода "Тамико" в районе аль-Млиха в Восточной Гуте, в начале марта на нем возобновится выпуск лекарств. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации "Тамико" Фада Али.

Он показал журналистам свежеотремонтированное помещение. Этот новый отдел по выпуску детских антибиотиков построен по мировым стандартам и в строгом соответствии с требованиями сирийского минздрава. "Здесь мы будем выпускать сухой сироп - антибиотик для детей. Линия полностью автоматизирована, индийские специалисты заканчивают монтаж, и уже на следующей неделе линию будет открывать наш министр здравоохранения", - рассказывает Фада Али.

"Тамико" до начала войны водила в тройку крупнейших производителей лекарственных препаратов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Основные производства у нее находились в Восточной Гуте, где уже в 2011 году развернулись активные боевые действия. Боевиками террористических группировок были разграблены, а потом и уничтожены цеха, производящие различные таблетки, капсулы и антибиотики, и огромный завод по производству детского питания.

Практически одновременно компания была вынуждена закрыть свои филиалы в Хомсе, Алеппо, провинции Дамаск и не только из-за активных боевых действий. В самый разгар войны страны так называемой развитой демократии ввели против Сирии жесткий режим блокады, прекратив поставки сырья и медицинского оборудования и оставив многомиллионное население страны без самых необходимых лекарств. "Во время войны страны Запада ввели санкции и прекратили все поставки. Были времена, когда в Сирии вообще не было лекарств, тогда мы обратились за помощью к России, Индии и Китаю", - вспоминает генеральный директор "Тамико".

На сегодняшний день ситуация меняется. За несколько лет удалось преодолеть дефицит на внутреннем рынке и начать экспорт отдельных лекарственных препаратов и детского питания в соседние Ирак и Иорданию. "Мы стараемся возводить все производственные линии, существовавшие у нас до войны. И здесь мы очень рассчитываем на наших российских друзей, ведь у вас в стране очень высокий уровень фармацевтики", - говорит Фада Али.

Он уверен, что уже в самом ближайшем будущем между Сирией и Россией будет налажено активное взаимовыгодное сотрудничество в области производства лекарств и медицинских препаратов.