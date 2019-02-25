В Калифорнии выплатят $21 млн мужчине, отсидевшему в тюрьме 39 лет за чужое преступление

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти города Сими-Вэлли (штат Калифорния) выплатят $21 млн в качестве компенсации Крейгу Коли за то, что тот отсидел в тюрьме 39 лет за преступление, которое он не совершал. Городские власти выделят почти $4,9 млн из своего бюджета, остальная часть денег поступит из других источников.

Коли был признан виновным в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына в 1978 году. В ноябре 2017 года губернатор Калифорнии Джерри Браун помиловал американца, которому на тот момент исполнилось 70 лет. Было неопровержимо установлено, что это убийство совершил другой человек.

"Неустанные усилия тех, кто верил в его невиновность, а также решение полиции Сими-Вэлли снова открыть это дело, привели к обнаружению улики в виде ДНК. Эта улика позволила в конце концов прийти к твердому заключению, что Коли на самом деле не виновен. Позднее он был помилован губернатором Брауном", - информировал в субботу городской совет.

"Никаких денег не будет достаточно, чтобы поправить случившееся с Коли, тем не менее установить истину было делом правильным для него и нашего сообщества. Расходы на [повторный] суд достигли бы астрономической величины, поэтому мы сочли безответственным идти таким путем", - пояснил представитель городских властей Эрик Левитт.

Это вторая компенсация, которую получает невинно осужденный. Ранее губернатор Калифорнии распорядился выплатить ему почти $2 млн из бюджета исполнительного органа штата. Это стало крупнейшей суммой компенсации за время существования профильного фонда для потерпевших из-за ошибки правосудия, учрежденного в Калифорнии в 1965 году.