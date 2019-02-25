В Саратовской области более 60 врачей смогут стать "земскими докторами" в 2019 году

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 60 врачей и фельдшеров смогут переехать на село и получить 1 млн рублей или 500 тыс. рублей соответственно по программе "Земский доктор. Земский фельдшер" в 2019 году. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Наталья Мазина.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны, в том числе, за счет реализации программы "Земский доктор".

"На текущий год предусмотрено укомплектование 64 должностей по данной программе, 50 из них - должности врачей, 14 - среднего медперсонала", - сказала Мазина.

По ее словам, в 2018 году на село переехали 26 докторов и девять фельдшеров. "Проблема была связана с тем, что программой не могли воспользоваться студенты медвузов, обучавшиеся по целевому направлению. Теперь это стало возможно в районах с укомплектованностью врачами менее 60 процентов", - отметила министр.