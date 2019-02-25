ООН: за последние три года в мире убили более тысячи правозащитников и журналистов

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество не оставлять безнаказанными преступления, совершаемые в отношении работников СМИ и активистов, защищающих права и свободы. За последние три года в мире было убито более тысячи правозащитников и журналистов, заявил он, выступая в понедельник в Женеве на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Более тысячи защитников прав человека и журналистов были убиты за последние три года", - сказал Гутерриш, призвав "сделать больше" для их защиты и прекращения репрессий, привлечения виновных к ответственности. "Мы не должны терпеть возмутительную почти полную безнаказанность в связи с преступлениями против журналистов и других работников СМИ", - отметил он.

Административный глава всемирной организации также выразил обеспокоенность распространением в интернете и соцсетях ксенофобии, расизма и нетерпимости, включая антисемитизм и ненависть к мусульманам. Он обратил внимание на попытки "увязать беженцев и мигрантов с терроризмом" и на "злокозненную кампанию, направленную на то, чтобы утопить в потоках лжи глобальное соглашение по миграции". Гутерриш сообщил, что поручил своему специальному советнику по предупреждению геноцида Адама Диенгу "собрать команду ООН для усиления ответа" на заявления, разжигающие ненависть, и представить соответствующий "глобальный план действий".

В своей речи генсекретарь напомнил, что принятая ООН повестка дня устойчивого развития является вкладом в "справедливую глобализацию" в условиях растущего неравенства в мире "внутри стран и между странами". Он также поблагодарил СПЧ за пристальное внимание к проблеме изменения климата на Земле. Расценив эту проблему как "самый большой вызов миру сегодня и завтра", Гутерриш напомнил о созываемом им 23 сентября саммите по климату.

Участники сессии СПЧ (25 февраля - 22 марта) рассмотрят положение в области прав и свобод в трех десятках стран, включая Украину, Венесуэлу и Сирию. Внимание будет уделено также таким темам, как защита детей от насилия, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток. От России на сессии выступит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В составе Совета - 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.