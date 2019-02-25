Лидер КНДР остановится в гостинице Melia Hanoi на время саммита с президентом США

"В ближайшие дни один из участников саммита КНДР - США будет жить в единственном президентском номере. Это будет не американский лидер", - сказала собеседница ТАСС. По ее словам, "все номера на ближайшую неделю забронированы".

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын остановится в фешенебельной гостинице Melia Hanoi, расположенной в центре вьетнамской столицы, во время саммита с президентом США Дональдом Трампом 27-28 февраля. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в администрации отеля.

Отель находится в историческом центре города, примерно в 40 км от единственного в Ханое международного аэропорта Нойбай и в полукилометре от ханойского центрального железнодорожного вокзала. Эта гостиница, построенная вьетнамско-таиландским совместным предприятием, приняла своих первых постояльцев в январе 1999 года. Комплекс, выполненный в современном архитектурном стиле, состоит из двух 22-этажных башен, покрытых тонированным стеклом. Половину самого верхнего этажа отеля занимает самый лучший номер в Melia - президентский люкс.

Президентский номер имеет отдельный аварийный выход. Из окон 165-метровых апартаментов, декорированных с использованием дерева ценных пород и натурального камня, открывается завораживающий вид на исторический центр Ханоя и на одну из его главных достопримечательностей - озеро Возвращенного меча. Внутреннее убранство номера отличается изысканностью, дизайнерскую мебель спальни, гостиной, столовой и кабинета дополняют 43-дюймовые жидкокристаллические телевизоры и акустическая система Hi-End. В разные годы в этом номере во время визитов во Вьетнам останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал Аройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда.

В общей сложности гостиница Melia располагает 306 номерами пяти различных категорий стоимостью от $120 в сутки. К услугам постояльцев и посетителей - два ресторана, один из которых предлагает итальянскую и европейскую кухню, а второй специализируется на блюдах вьетнамской, китайской и таиландской кухни. В гостинице также есть большой бассейн, сауна, тренажерный зал, спа-центр, ночной клуб и конференц-зал, вмещающий 1200 человек.