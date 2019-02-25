Россельхознадзор не выявил болезни скота на фермах в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю не выявили в ходе проверки после сообщений в СМИ массового падежа животных и признаков заболевания туберкулезом крупнорогатого скота на фермах в Курганинском и Кавказском районах, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Раннее в СМИ появилась информация о массовой гибели животных с июля 2018 года в фермерских хозяйствах, расположенных в Курганинском и Кавказском районах. В публикациях сообщалось, что карантин на фермах не введен, животноводческую продукцию продолжают реализовывать, выявленные признаки заболевания животных похожи на туберкулез.

"Наши инспекторы 23 февраля выезжали на место. Они убедились в том, что поголовье крупного рогатого скота находится на фермах, признаков болезни у животных не выявлено. Никаких дополнительных проверок пока не планируется", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на фермах в Курганинском и Кавказском районах специалисты не зафиксировали фактов каких-либо особо опасных заболеваний среди животных и в 2018 году.