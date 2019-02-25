В Твери открылся музей истории Вооруженных сил России

ТАСС, 25 февраля. Музей Вооруженных сил России, посвященный истории российской армии с начала XX века до наших дней, открылся в Твери. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона на официальном сайте.

"В столице Верхневолжья начал работу музей Вооруженных сил России, где представлена история российской армии с начала XX века до наших дней. Площадка создана по инициативе военно-исторического клуба "Пост №1" при поддержке правительства Тверской области, субсидия из регионального бюджета составила 300 тыс. рублей. Музей в первую очередь ориентирован на организованные школьные группы. Площадка будет рекомендована региональным туроператорам для включения в экскурсионные туры", - говорится в сообщении.

В музее представлены шашки и штыки 1900-х годов, стрелковое оружие, в том числе пистолет Макарова, автомат Калашникова, винтовка Мосина, самозарядный карабин Симонова. Отдельные стенды посвящены обмундированию солдат царской армии и красноармейцев, наградам, знакам отличия, личным вещам и фотографии. "Всего в экспозиции собрано около 300 экспонатов, но она еще будет пополняться, площадь выставочного пространства более 100 кв. м. Также созданы лекционный зал с оборудованием для просмотра документальных фильмов, интерактивные площадки, на которых можно собирать-разбирать модели оружия", - рассказал ТАСС директор военно-исторического клуба "Пост №1" Игорь Потапов.

Музей расположился на цокольном этаже дома на улице Новоторжской, фактически в центре Твери. Пока он работает в тестовом режиме, посещение без экскурсионного обслуживания бесплатное.

На создание новых объектов показа, в частности развитие малых музеев, по данным пресс-службы, из бюджета Тверской области в 2018 году было выделено 8 млн рублей из областной казны и привлечено более 28 млн рублей частных инвестиций. В 2019 году размер финансовой поддержки увеличен до 9 млн рублей. "Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление экономики региона. В Тверской области много интересных объектов культурного наследия, музеев, памятников, гости региона должны знать о наших достопримечательностях", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.