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Филиалы академии Следственного комитета откроются в пяти российских регионах

Они появятся в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пять филиалов академии Следственного комитета РФ откроются в пяти регионах. Об этом сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров.

"Уже состоялся приказ об открытии пяти филиалов академии Следственного комитета в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону", - сказал он в эфире третьего выпуска телепрограммы СК "Трудный разговор".

Сейчас в образовательной системе СК действуют Московская и Санкт-Петербургская академии, а также два кадетских корпуса в этих городах. Кроме того, в 22 регионах России открыты 54 кадетских класса.

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РоссияНижегородская областьРостовская областьХабаровский крайНовосибирская областьСвердловская область
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