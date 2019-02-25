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Северный Кавказ

Власти Ставрополья направят 1 млрд рублей в 2020 год на жилье для сирот

До конца 2019 года планируется приобрести около 700 квартир для детей-сирот

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году увеличат к уровню текущего года направляемые на приобретение жилья для детей-сирот средства на 400 млн рублей до 1 млрд. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы региона по итогам еженедельного рабочего совещания в краевом правительстве с участием губернатора Владимира Владимирова.

"В следующем году мы будем увеличивать сумму [направляемых на приобретение жилья для детей-сирот средств] с 600 млн до 1 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Отмечается, что по инициативе губернатора финансирование программы приобретения жилья для детей-сирот в регионе на 2019 год было увеличено в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. По данным министерства имущественных отношений края, общий объем финансирования программы за счет средств федерального и краевого бюджетов составит в этом году 600 млн рублей. До конца года планируется приобрести для детей-сирот около 700 квартир, добавили в пресс-службе.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский край
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