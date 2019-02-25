Умер основатель болгарского информагентства Focus Красимир Узунов

СОФИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Болгарский историк и журналист, основатель и владелец информационного агентства Focus и сети радиостанций с одноименным названием умер в понедельник в Софии в возрасте 55 лет.

"Нас покинул большой человек и патриот, который посвятил свою жизнь Болгарии", - написал президент Болгарии Румен Радев в письме-соболезновании.

"Кончина Красимира Узунова неизмеримая потеря для Болгарии. Созданные им агентство и радио Focus всегда были в центре события, объективно отражая все важные новости Болгарии и всего мира", - написал посол России в Болгарии Анатолий Макаров, выражая соболезнование близким болгарского журналиста.