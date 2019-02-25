Беглов выступил за омоложение кадрового состава органов власти Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Система органов власти Санкт-Петербурга должна пополниться молодыми кадрами так, чтобы по крайней мере 35% управленческих позиций занимали люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов ТАСС в кулуарах торжественной церемонии празднования юбилея Санкт-Петербургского государственного университета.

"Мы планируем масштабные преобразования в городе, нам нужны свежие идеи, нужна энергия молодости в органах власти. Нам нужна управленческая команда, в которой опыт старшего поколения будет соединяться со смелостью молодых руководителей. Мы решили выстроить новую систему управленческих лифтов и добиться, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти были не старше 35 лет", - сказал Беглов.

При этом он отметил, что одним из важнейших кадровых резервов для городских органов власти являются выпускники СПбГУ.

"Принимать будем тех, кто готов работать на благо города и обладает необходимыми знаниями, опытом и компетенциями. Уверен, что выпускники петербургского университета будут всегда одним из основных наших кадровых резервов", - пояснил Беглов.