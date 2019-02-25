Новое строительство запретят в зонах возможного подтопления на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Новое строительство будет полностью запрещено в зонах возможного подтопления на территории Ставропольского края. Планы застройки муниципалитетов будут скорректированы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.

"Глава Ставрополья актуализировал задачу корректировки генеральных планов и планов застройки муниципальных образований в соответствии с установленными зонами подтопления", - уточняется в сообщении по итогам еженедельного рабочего совещания в правительстве края.

Работа по определению зон возможного подтопления в Ставропольском крае проходила в 2018 году, на ее проведение было выделено более 50 млн рублей из бюджета края. "Любое новое строительство в зонах подтопления в городах и других населенных пунктах должно быть полностью запрещено", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Определение зон подтопления в регионе провели после майского паводка 2017 года, когда впервые более чем за полвека на Ставрополье выпало до трех месячных норм осадков. В 29 населенных пунктах Ставропольского края было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий, а также три участка автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 км и свыше 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.