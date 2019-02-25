Трамп обвинил режиссера Спайка Ли в расистском выпаде в его адрес

ТАСС, 25 февраля.Президент США Дональд Трамп обвинил чернокожего кинорежиссера Спайка Ли в том, что тот допустил расистские выпады в его адрес в своем выступлении на церемонии вручения премий "Оскар" в воскресенье. Об этом Трамп написал в понедельник на своей личной станице в сети Twitter, добавив при этом, что, по его мнению, он сделал больше для чернокожих американцев, чем почти все другие президенты США.

"Было бы хорошо, если бы Спайк Ли смог прочитать свои записи, или лучше вообще не читал по бумажке, когда он обрушился с расистскими нападками на вашего президента, который сделал больше для афроамериканцев (реформа уголовной юстиции, самые низкие показатели безработицы в истории, снижение налогов и т.д.), чем почти все другие президенты!"

В Лос-Анджелесе в воскресенье состоялась 91-я церемония вручения американских кинематографических премий "Оскар". Эту награду в самой престижной номинации "Лучший фильм" завоевала картина "Зеленая книга" (Green Book) американского режиссера Питера Фаррелли, в которой поднимается тема расовой дискриминации чернокожих американцев. Посвященный той же теме фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли был награжден "Оскаром" за лучший адаптированный сценарий.

Выступая во время вручения награды, Спайк Ли подверг критике президента Трампа за то, что тот не осудил расистов из организации Ку-клукс-клан, неонацистов и правых радикалов после трагического инцидента во время беспорядков в американском городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения правых радикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли, одного из деятелей Конфедерации южный рабовладельческих штатов во время Гражданской войны в США в 1861-1865 годах. Вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов мужчина за рулем машины на большой скорости въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. После трагедии в Шарлотсвилле Трамп отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие шло с обеих сторон и что "участников беспорядков в Вирджинии нельзя стричь под одну гребенку".