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Около 5 млн туристов и экскурсантов посетили Владимирскую область в 2018 году

Власти региона подписали соглашения о продвижении турпродуктов области с Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Количество туристов и экскурсантов, посетивших Владимирскую область в 2018 году, выросло на 400 тыс. человек к уровню 2017 года и составило около 5 млн. В частности, такой рост связан с проведением летом в России чемпионата мира по футболу, сообщил в понедельник председатель регионального комитета по туризму Игорь Каверзин.

"Около 5 млн <...> [туристов и экскурсантов] посетили Владимирскую область в 2018 году <...> На одного туриста приходится порядка шести экскурсантов, что говорит о том, что небольшое количество людей задерживаются регионе" - сказал он журналистам на открытии областного визит-центра. В 2017 году Владимирскую область посетили около 4,6 млн человек.

Каверзин уточнил ТАСС, что в 2018 году резкое увеличилось число экскурсантов, в том числе иностранных, прибывших в качестве болельщиков на чемпионат мира по футболу. "Они приезжали на экскурсии между матчами, но не оставались на ночевку", - добавил он.

В понедельник в здании Торговых рядов Владимира начал работу визит-центр Туристского информационного центра Владимирской области. На церемонии открытия региональные власти подписали соглашения о сотрудничестве по продвижению турпродуктов региона, в том числе с Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма, Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций и Центром развития туризма Ярославской области.

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