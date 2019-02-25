Границы сельских поселений и муниципальных районов уточнят в Ингушетии к июлю

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Границы сельских поселений и муниципальных районов будут уточнены в Ингушетии в связи с подписанием соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетией. Эта работа будет завершена в первом полугодии 2019 года, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Конституционный суд (КС) России 6 декабря признал конституционным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Из материалов КС РФ по итогам рассмотрения дела следует, что границы муниципальных образований нельзя рассматривать как утвержденные, пока границы субъектов не определены.

"Изменение границ касается Малгобекского и Сунженского районов республики, поскольку в этих районах установлена административная граница с Чечней. Помимо этих границ, есть незавершенные вопросы по сельским поселениям и землям, к примеру, спорный вопрос границ между селами Экажево, Сурхахи и Али-Юрт, между Инарки и Пседах. Главы муниципальных образований сейчас занимаются этим вопросом, я думаю, в течение полугода эта работа будет завершена, возможно, даже чуть раньше", - сказал Евкуров.

По его словам, устанавливаемые границы будут документально оформлены и направлены в соответствующие ведомства.

"По границе идет плановая работа, никаких проблем, связанных с межеванием или с определением муниципальных границ, нет. Мы будем принимать решения с учетом исторической принадлежности этих земель тому или иному населенному пункту. Все эти границы необходимо оформить и направить в Кадастровую палату и в Росреестр", - добавил глава региона.

Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которое парламенты двух республик ратифицировали, главы регионов подписали законы о его утверждении.