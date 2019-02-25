В Общественной палате не поддерживают законопроект об оценке востребованности артистов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия не поддерживает проект закона, призванный оценивать востребованность творческих работников театров. Документ нуждается в доработке, заявил заместитель председателя комиссии ОП Денис Кирис в ходе нулевого чтения законопроекта в понедельник.

29 января Министерство культуры РФ опубликовало на портале правовой информации законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. В частности, министерство предлагает оценивать востребованность творческих работников театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков в репертуаре и программе. Отсутствие востребованности творческого работника может стать основанием для расторжения договора работодателем.

"Мы против того варианта [законопроекта], который сейчас есть, потому что он узкий и не совсем отражает ту действительность, которая существует. В данной редакции он не соответствует тем условиям и тому, что происходит сейчас в театрах", - сказал Кирис.

По его словам, законопроект требует доработки - в нем нужно отразить интересы участников всех сфер культурной деятельности, помимо работников театров. "Вообще, часть Трудового кодекса заключает в себе огромное количество сфер культурной деятельности - там и кинематографисты, и работники средств массовой информации. Я считаю, что нужно не просто идти по этому тексту [законопроекта], который есть, а расшириться и говорить в отношении других представителей профессии о том, что у них давно назрело и требует тоже пересмотра. Уж если мы будем эти поправки вносить и инициировать, то давайте тогда отражать интересы всех представителей отрасли, а не узкого круга людей", - пояснил член ОП.

Согласно законопроекту, оценка творческих работников может проводиться не чаще раза в три года и не будет касаться руководителей организаций, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также лиц, воспитывающих детей-инвалидов. Положение о критериях востребованности будет типовым и распространится на все театры в подчинении Министерства культуры РФ. В пояснительной записке к документу говорится, что "оценка востребованности не предполагает определение профессиональной пригодности творческого работника и направлена исключительно на его востребованность в перспективном репертуаре (программе) театра, музыкального и танцевального коллективов, концертной организации и цирка".