Власти города Пушкин по ошибке поздравили местную жительницу с 850-летием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Муниципальный совет города Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) принесли официальные извинения местной жительнице Анне Чертяниной, которую по ошибке поздравили с 850-летним юбилеем. Об этом говорится в сообщении муниципального совета города на сайте .

"Пушкинский муниципальный Совет приносит перед ней, ее родными и близкими искренние извинения", - говорится в сообщении совета.

В нем также отмечается, что извинения приносятся от лица заместителя главы муниципального образования город Пушкин Александра Ратиева. Инцидент в муниципальном совете назвали технической ошибкой, возникшей при подготовке поздравительной открытки.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" житель Пушкина разместил фотографию поздравительной открытки, полученной в адрес его бабушки Анны Чертяниной от муниципальных чиновников.

В открытке сообщалось, что "850 лет - знаменательная веха в жизни человека", а также чиновники пожелали юбилярше здоровья, радости и долголетия. Под поздравлением стояли подписи чиновников, в том числе Ратиева.

По данным администрации, Чертяниной исполнилось 80 лет.