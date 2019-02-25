Нижегородские кадеты прошли 100 км на лыжах за несколько дней ради вступления в "Юнармию"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нижегородские кадеты за несколько дней прошли на лыжах маршрут протяженностью 100 км, чтобы вступить во Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия", сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе движения.

"Четыре десятка учащихся нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Василия Маргелова сегодня пополнили ряды "Юнармии". Причем для того, чтобы стать участниками военно-патриотического движения, прошли на лыжах почти 100 км", - сказали в пресс-службе.

По информации движения, участники стартовали накануне Дня защитника Отечества из города Балахна в Нижегородской области, а финишировали 25 февраля в Центральном музее бронетанковых войск, который находится в подмосковной Кубинке. Общая протяженность маршрута составила около 500 км, основную часть пути кадеты передвигались на автобусах.

Как рассказали в движении, лыжные переходы - это давняя традиция нижегородских кадет. В этом году маршрут посвятили 110-летию со дня рождения генерала армии, героя Советского Союза Василия Маргелова, чье имя носит кадетский корпус.

"Во время прохода участники посетили 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию и памятные места, посвященные событиям Великой Отечественной войны. На встрече с военнослужащими и ветеранами Вооруженных сил кадеты выступили с творческими номерами. После прохождения трассы кадеты приехали в Центральный дом "Юнармии", где в торжественной обстановке они произнесли священную клятву и получили нагрудные значки", - подчеркнули в движении.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тысяч участников. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.