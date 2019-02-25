Молодые учителя в Крыму будут получать по 5 тыс. рублей надбавки к зарплате

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Молодые педагоги в Крыму, которые проработали учителем менее трех лет и еще не достигли 35-летнего возраста, будут с 1 апреля получать дополнительно к зарплате 5 тыс. рублей, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
"Уже с 1 апреля текущего года 1492 молодых специалиста, работающие до трех лет и находящиеся в возрасте до 35 лет, будут получать надбавку к заработной плате в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, необходимо проработать вопрос, связанный с предоставлением жилищных сертификатов молодым учителям. Все учреждения образования и здравоохранения должны быть максимально укомплектованы, без этого у нас ничего не получится", - написал Аксенов в своем аккаунте в Facebook.
Он также отметил, что одной из целей правительства станет привлечение в работе в сельских школах профессионалов. "К сожалению, на данный момент привлекательность работы педагогом в сельской местности находится на достаточно низком уровне, и наша задача как правительства республики привлекать в села профессионалов, которые по своему уровню не ниже, чем в городах", - отметил Аксенов.
Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в размере 1 млн рублей педагогам, пожелавшим переехать на работу в села и малые города страны.