Молодые учителя в Крыму будут получать по 5 тыс. рублей надбавки к зарплате

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Молодые педагоги в Крыму, которые проработали учителем менее трех лет и еще не достигли 35-летнего возраста, будут с 1 апреля получать дополнительно к зарплате 5 тыс. рублей, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"Уже с 1 апреля текущего года 1492 молодых специалиста, работающие до трех лет и находящиеся в возрасте до 35 лет, будут получать надбавку к заработной плате в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, необходимо проработать вопрос, связанный с предоставлением жилищных сертификатов молодым учителям. Все учреждения образования и здравоохранения должны быть максимально укомплектованы, без этого у нас ничего не получится", - написал Аксенов в своем аккаунте в Facebook.