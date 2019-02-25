Власти Адыгеи в 2019 году на 50% увеличат объем поддержки НКО

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в этом году увеличить размеры финансовой господдержки социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на 50%, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы стремимся оказывать материальную поддержку некоммерческим организациям, в частности для использования их возможностей в деле сохранения межнационального согласия. В прошлом году господдержку получили 10 организаций социально ориентированной направленности на общую сумму более 15 млн рублей. В текущем году планируем увеличить объем поддержки на 50%", - сказал глава республики в рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами парламента Адыгеи за минувший год.

Стабильная социально-политическая обстановка в Адыгее позволяет республике достигать успехов в разных сферах, институты гражданского общества вносят свой вклад в эту работу, добавил Кумпилов.

Отчет о деятельности правительства Адыгеи за прошедший год - ежегодная процедура, установленная Конституцией республики. Отчет депутатам парламента представляет глава региона.