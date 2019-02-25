В Кузбассе до 2021 года построят 18 детских садов

"Владимир Путин поручил полностью ликвидировать очереди [в детсады] к 2021 году. <…> В этом году начинаем строить семь детсадов в Кемерове, Новокузнецке, Гурьевске, Киселевске и поселке Трудармейский. Всего до 2021 года возведем 18 дошкольных учреждений", - написал Цивилев.

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Полностью решить проблему нехватки мест в детских садах Кемеровской области планируется за счет строительства 18 новых дошкольных учреждений до 2021 года. Возведение семи из них начнется уже в этом году, сообщил губернатор Сергей Цивилев на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказали ТАСС в областном департаменте образования и науки, проблемы с наличием необходимого числа мест в детских садах есть в шести территориях области, в том числе в двух крупных городах - Кемерове и Новокузнецке.

"В очереди 2591 ребенок в возрасте до трех лет. Из них 1775 человек в Кемерове и 617 в Новокузнецке", - сообщили в ведомстве, уточнив, что дети в возрасте от трех до семи лет в Кемеровской области полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Первый из новых детских садов уже начали строить в Кемерове в районе новой высотной жилой застройки, по проекту дошкольное учреждение рассчитано на 350 детей.